27ème Marche des Diables Bleus Place des Diables Bleus Saint-Amarin, 8 octobre 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

Les Diables Bleus de Mulhouse organisent chaque année une course de montagne intitulée « Marche des Diables Bleus » dont la 27ème édition aura lieu cette année le dimanche 8 octobre 2023.

Cette course est ouverte tant aux militaires d’active ou de réserve, qu’aux forces de l’ordre, aux pompiers ou aux civils, femmes et hommes..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



Every year, the Diables Bleus of Mulhouse organize a mountain race called the « Marche des Diables Bleus ». This year’s 27th edition will take place on Sunday, October 8, 2023.

The race is open to both active and reserve military personnel, as well as law enforcement officers, firefighters and civilians, men and women.

Cada año, los Diables Bleus de Mulhouse organizan una carrera de montaña llamada « Marche des Diables Bleus ». La 27ª edición de este año tendrá lugar el domingo 8 de octubre de 2023.

La carrera está abierta a militares en activo y en la reserva, agentes del orden, bomberos y civiles, tanto hombres como mujeres.

Die « Diables Bleus de Mulhouse » organisieren jedes Jahr einen Berglauf mit dem Titel « Marche des Diables Bleus ». Die 27. Ausgabe findet dieses Jahr am Sonntag, den 8. Oktober 2023, statt.

Dieser Lauf steht sowohl aktiven oder Reserve-Soldaten, als auch Ordnungskräften, Feuerwehrleuten oder Zivilisten, Frauen und Männern, offen.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin