Fête de la cité du coq Place des Diables Bleus Saint-Amarin, 3 septembre 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

La rentrée c’est avec la fête de la cité du coq.

Artisanat d’art, braderie, commerces et restauration vous attendent pour cette journée festive.

Den nombreuses animations tout au long de la journée et, bien sûr les manèges sur la place du CAP..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. 0 EUR.

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



It’s back to school time with the fête de la cité du coq.

Arts and crafts, flea markets, shops and restaurants await you for this festive day.

Den numerous events throughout the day and, of course, the merry-go-rounds on the CAP square.

Llega la vuelta al cole con la fête de la cité du coq.

Artesanía, mercadillos, tiendas y restaurantes le esperan en esta jornada festiva.

Numerosas animaciones durante todo el día y, por supuesto, los tiovivos de la Place du CAP.

Der Schulanfang ist mit dem Fest in der Hahnenstadt.

Kunsthandwerk, Braderie, Geschäfte und Restaurants erwarten Sie an diesem festlichen Tag.

Den ganzen Tag über gibt es zahlreiche Animationen und natürlich die Fahrgeschäfte auf dem Place du CAP.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin