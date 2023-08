Fête foraine Place des Diables Bleus Saint-Amarin, 2 septembre 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

Petite fête foraine pour tous!

Manège d’avion, carrousel, auto-tamponneuse, pêche aux canards, petits jeux, trampolines et confiseries!.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . 0 EUR.

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



Small funfair for all!

Airplane ride, carousel, bumper cars, duck fishing, games, trampolines and sweets!

Pequeño parque de atracciones para todos

Tiovivo, carrusel, coches de choque, pesca de patos, juegos, camas elásticas y golosinas

Ein kleiner Jahrmarkt für alle!

Flugzeugkarussell, Karussell, Autoscooter, Entenangeln, kleine Spiele, Trampoline und Süßigkeiten!

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin