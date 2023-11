Marché de Noel de Neuvy-le-Roi Place des Déportés Neuvy-le-Roi, 3 décembre 2023, Neuvy-le-Roi.

Neuvy-le-Roi,Indre-et-Loire

Le marché de Noël de Neuvy-le-Roi se déroulera sur la place des déportés de Neuvy-le-Roi, le 3 décembre 2023 de 10h à 17h.

Le comité des fêtes est organisateur du marché.

La restauration proposera une tartiflette et une dégustation d’huitre. Sans réservation..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Place des Déportés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Neuvy-le-Roi Christmas market will take place on the Place des Déportés in Neuvy-le-Roi, on December 3, 2023 from 10am to 5pm.

The market is organized by the Comité des fêtes.

Catering will include a tartiflette and oyster tasting. No reservation required.

El mercado de Navidad de Neuvy-le-Roi tendrá lugar en la plaza des Déportés de Neuvy-le-Roi el 3 de diciembre de 2023 de 10:00 a 17:00 horas.

El mercado está organizado por el Comité des fêtes.

El catering incluirá una degustación de tartiflette y ostras. No es necesario reservar.

Der Weihnachtsmarkt von Neuvy-le-Roi findet am 3. Dezember 2023 von 10.00 bis 17.00 Uhr auf dem Place des déportés in Neuvy-le-Roi statt.

Das Festkomitee ist der Organisator des Marktes.

Die Gastronomie wird ein Tartiflette und eine Austernverkostung anbieten. Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-07 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan