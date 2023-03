Arbres et arbustes de nos chemins Place des Coudrier Coudray Catégories d’Évènement: Coudray

Arbres et arbustes de nos chemins Place des Coudrier, 13 mai 2023, Coudray. Arbres et arbustes de nos chemins Samedi 13 mai, 14h00 Place des Coudrier Inscription obligatoire, entrée gratuite Lors d’une balade le long du bois de Moiré avec Gérard Clouet, venez

reconnaître les arbres et les arbustes.

14h à la place des coudriers (en face de la mairie) | Coudray

25 personnes, inscription obligatoire auprès de Gabriel MARAIS 06 76 65 63 88

