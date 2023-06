Ciné Belle Etoile « Mystère » de Denis Imbert Place des Coudercs Calès, 14 août 2023, Calès.

Victoria, petite fille mutique, recueille un chiot. Mais son père découvre que l’animal est en réalité un loup… Film à la tombée de la nuit.

À partir de 6 ans.

Place des Coudercs. Familles. Gratuit. Buvette, restauration..

Calès 46350 Lot Occitanie



Victoria, a mute little girl, takes in a puppy. But her father discovers that the animal is actually a wolf? Film at dusk.

Ages 6 and up.

Place des Coudercs. For families. Free admission. Refreshments and food.

Victoria, una niña muda, acoge a un cachorro. Pero su padre descubre que el animal es en realidad un lobo.. Película al atardecer.

A partir de 6 años.

Plaza de Coudercs. Para las familias. Entrada gratuita. Refrescos y comida.

Victoria, ein schweigsames Mädchen, nimmt einen Welpen auf. Doch ihr Vater findet heraus, dass das Tier in Wirklichkeit ein Wolf ist? Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Ab 6 Jahren.

Auf dem Place des Coudercs. Für die ganze Familie. Kostenlos. Getränke und Essen.

