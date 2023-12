La fête continue Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 6 janvier 2024, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 11:00:00

fin : 2024-01-06

La fête continue avec l’association culturelle La Chaîne d’Or.

Au programme:

11h – Atelier vitrail. à partir de 7ans. 7€ par personne. Réservation au 06 63 06 57 96

14h – Expo vente par des artistes et créateurs locaux

15h – Présentation et initiation à la danse slave, à la danse indienne et à la danse tziganes

18h30 – Atelier cuisine. 5€ par personne. Réservation avant le 31/12..

Place des Costils Salle des Fêtes

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-23 par OT Villedieu-les-Poêles