Réveillon dansant Place des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 22:00:00

fin : 2023-12-31 05:00:00 Réveillon dansant avec l’orchestre Alexandre Monnier.

45€ par personne : 1 bouteille de pétillant pour 2, assiette de gourmandises, petit déjeuner Viennoiseries.

Salle des fêtes..

Place des costils Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie

