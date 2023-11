Vide grenier Monpazier Place des cornières Monpazier, 1 septembre 2024, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

De nombreux exposants seront présents et déballeront leurs marchandises. Venez découvrir des objets et bibelots variés, des meubles, aux ustensiles en cuivre, en passant par les jouets, outils anciens, tissus, vaisselles, livres….

2024-09-01 fin : 2024-09-01 19:00:00. .

Place des cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Many exhibitors will be present and will unpack their goods. Come and discover various objects and trinkets, from furniture to copper utensils, toys, old tools, fabrics, dishes, books…

Numerosos expositores estarán presentes y desembalarán sus mercancías. Venga a descubrir diversos objetos y baratijas, desde muebles a utensilios de cobre, juguetes, herramientas antiguas, telas, vajillas, libros…

Zahlreiche Aussteller werden anwesend sein und ihre Waren auspacken. Entdecken Sie verschiedene Gegenstände und Nippes, von Möbeln, über Kupfergeschirr, Spielzeug, alte Werkzeuge, Stoffe, Geschirr, Bücher…

Mise à jour le 2023-11-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides