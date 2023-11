Faites vos jeux Place des Cornières Monpazier, 2 juillet 2024, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Le clem vous propose de se retrouver tous les derniers mardis du mois entre 18h et 21h pour des soirées de jeux de plateaux..

2024-07-02 fin : 2024-07-02 21:00:00. .

Place des Cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every last Tuesday of the month between 6pm and 9pm, clem invites you to join us for board game evenings.

Todos los últimos martes de mes, entre las 18.00 y las 21.00 horas, el clem le invita a participar en tardes de juegos de mesa.

Das clem bietet Ihnen die Möglichkeit, sich jeden letzten Dienstag im Monat zwischen 18:00 und 21:00 Uhr zu Brettspielabenden zu treffen.

Mise à jour le 2023-11-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides