Fête de la musique Place des Cornières Monpazier, 21 juin 2024, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

La fête de la musique aura lieu le 21 juin sur la Place des Cornières à partir de 17h !

Programme à venir !

Vous pourrez manger, boire, écouter, danser, célébrer….

2024-06-21 fin : 2024-06-21 00:00:00. .

Place des Cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The fête de la musique will take place on June 21st on the Place des Cornières from 5pm!

Program to come!

You can eat, drink, listen, dance, celebrate?

La fiesta de la música tendrá lugar el 21 de junio en la plaza des Cornières a partir de las 17.00 horas

Programa próximamente

Podrá comer, beber, escuchar, bailar, celebrar..

Die Fête de la Musique findet am 21. Juni ab 17 Uhr auf dem Place des Cornières statt!

Programm folgt!

Sie können essen, trinken, zuhören, tanzen, feiern?

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides