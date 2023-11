Foire aux fleurs Place des Cornières Monpazier, 19 mai 2024, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

C’est le printemps, c’est le moment de planter. A partir de 9h00 et jusqu’à 18h00, de nombreux professionnels seront présents sur la magnifique place de Monpazier. Ils vous proposeront des plants, des fleurs, des arbustes et des rosiers pour agrémenter votre jardin et décorer votre maison. Entrée gratuite. Profitez également de cette belle journée pour faire Terra aventura et partir à la conquête de Zéchopp !.

2024-05-19 fin : 2024-05-19 18:00:00. .

Place des Cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It’s spring, it’s time to plant. From 9:00 am to 6:00 pm, many professionals will be present on the beautiful square of Monpazier. They will offer you plants, flowers, shrubs and roses to decorate your garden and your home. Free entry. Also take advantage of this beautiful day to do Terra aventura and go to conquer Zéchopp!

Es primavera, es hora de plantar. De 9.00 a 18.00 horas, numerosos profesionales estarán presentes en la magnífica plaza de Monpazier. Le ofrecerán plantas, flores, arbustos y rosas para decorar su jardín y su casa. Entrada gratuita. ¡También puede aprovechar este hermoso día para hacer Terra aventura y conquistar Zéchopp!

Es ist Frühling, Zeit zum Pflanzen. Von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr sind zahlreiche Fachleute auf dem wunderschönen Platz von Monpazier anwesend. Sie werden Ihnen Setzlinge, Blumen, Sträucher und Rosen anbieten, um Ihren Garten zu verschönern und Ihr Haus zu dekorieren. Der Eintritt ist frei. Nutzen Sie diesen schönen Tag auch für Terra aventura und machen Sie sich auf, Zechopp zu erobern!

Mise à jour le 2023-11-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides