Journées du Patrimoine : Visite guidée de Monpazier Place des Cornières Monpazier, 17 septembre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Envie de découvrir Monpazier autrement ? A l’occasion des journées du Patrimoine, venez découvrir cette charmante bastide lors d’une visite guidée. Visite gratuite sur inscription à l’office de Tourisme. @photos Olivier Vallejo..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Place des Cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Would you like to discover Monpazier in a different way? Come and discover this charming bastide during a guided tour on the occasion of Heritage Days. Free tour upon registration at the Tourist Office. @photos Olivier Vallejo.

¿Desea descubrir Monpazier de una forma diferente? Venga a descubrir esta encantadora bastida en una visita guiada con motivo de las Jornadas del Patrimonio. La visita es gratuita previa inscripción en la Oficina de Turismo. @fotos Olivier Vallejo.

Haben Sie Lust, Monpazier einmal anders zu entdecken? Anlässlich der Tage des Kulturerbes können Sie diese charmante Bastide bei einer geführten Besichtigung kennenlernen. Kostenlose Besichtigung nach Anmeldung im Fremdenverkehrsamt. @Fotos Olivier Vallejo.

Mise à jour le 2023-06-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides