Marché traditionnel du jeudi Place des cornières Monpazier, 20 avril 2023, Monpazier.

Monpazier Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-20 08:30:00

fin : 2023-04-20 12:30:00

Chaque jeudi matin sur la place des cornières en basse saison et sur la place et dans les rues dès le mois de mai de 07h à 13h, la bastide de Monpazier propose un marché traditionnel. Bastide anglaise du XIIIème siècle, (1284) en Périgord Pourpre, fondée par Edward 1er, Monpazier reste la Bastide modèle, un joyau du Moyen Age. Sur le marché, produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins … sans oublier l’artisanat d’art, le textile, les souvenirs.

Place des cornières

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



