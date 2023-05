Plateau de l’école de musique suivi d’une scène ouverte Place des cornières Lauzerte Catégories d’Évènement: Lauzerte

Tarn-et-Garonne Plateau de l’école de musique suivi d’une scène ouverte Place des cornières, 21 juin 2023, Lauzerte. Plateau de l’école de musique suivi d’une scène ouverte Mercredi 21 juin, 18h30 Place des cornières Plusieurs concerts ont lieu au sein de la cité médiévale :

Retrouvez Floriant Demonsant à la médiathèque pour un concert accordéon en solo dès 18h

A partir de 19h30, l’école de musique intercommunale Rue Bourbon proposera plusieurs concerts sur la place des Cornières, incluant l’atelier juniors, mais aussi la chorale et l’atelier jazz.

Dès 21h, une scène ouverte est proposée pour laisser la place aux groupes qui ponctueront le reste de la soirée. Place des cornières place des cornières Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 94 65 14 https://www.lauzerte.fr https://www.facebook.com/MairieLauzerte La place des cornières est un lieu festif, idéal lors des évènements réguliers Suivre les panneaux cité médiévale ; parking de l’éveillé en ville haute Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:55:00+02:00

