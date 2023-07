Journées européennes du patrimoine – Visite de la bastide de Castillonnès avec Janouille la Fripouille Place des Cornières Castillonnès, 16 septembre 2023, Castillonnès.

Castillonnès,Lot-et-Garonne

Partez à la découverte de Castillonnès ! Janouille accompagné du troubadour Gautier vous contera au fil de la balade l’histoire de la bastide médiévale au temps de la guerre de cent ans.

Le samedi 16 septembre 2023 à 16h..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:30:00. EUR.

Place des Cornières

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover Castillonnès! Janouille, accompanied by the troubadour Gautier, will tell you the story of the medieval bastide during the Hundred Years’ War.

Saturday, September 16, 2023 at 4pm.

¡Descubra Castillonnès! Janouille, acompañada por el trovador Gautier, le contará la historia de la bastida medieval durante la Guerra de los Cien Años.

Sábado 16 de septiembre de 2023 a las 16:00 h.

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch Castillonnès! Janouille, der vom Troubadour Gautier begleitet wird, erzählt Ihnen während des Spaziergangs die Geschichte der mittelalterlichen Bastide zur Zeit des Hundertjährigen Krieges.

Am Samstag, den 16. September 2023 um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Coeur de Bastides