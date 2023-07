Journées européennes du patrimoine – Visite accompagnée de la bastide Place des Cornières Castillonnès, 16 septembre 2023, Castillonnès.

Castillonnès,Lot-et-Garonne

Dick Bogg, raconteur de pays, vous propose une visite accompagnée de la bastide samedi en anglais et dimanche en français..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Place des Cornières

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Dick Bogg, local raconteur, offers a guided tour of the bastide on Saturday in English and Sunday in French.

Dick Bogg, un cuentista local, ofrece una visita guiada a la bastida el sábado en inglés y el domingo en francés.

Dick Bogg, raconteur de pays, bietet Ihnen am Samstag eine begleitete Besichtigung der Bastide auf Englisch und am Sonntag auf Französisch an.

