BALADE EN CALÈCHE DE NOËL Place des Cordeliers Sarrebourg, 6 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Partez à la visite de Sarrebourg dans une

calèche décorée aux couleurs de Noël !

Les départs se feront à l’arrêt de bus des

Cordeliers, à l’extérieur de la Fôret Magique de Noël !

(sous réserve de modification). Tout public

Mercredi 2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. 0 EUR.

Place des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Take a tour of Sarrebourg in a horse-drawn carriage

decorated in Christmas colors!

Departures will be from the Cordeliers bus stop

Outside the Fôret Magique de Noël!

(subject to change)

Recorra Sarrebourg en un coche de caballos

decorado con los colores de la Navidad

Las salidas se efectuarán desde la parada Cordeliers

Parada de autobús de Cordeliers, frente al Fôret Magique de Noël

(sujeto a cambios)

Machen Sie eine Besichtigungstour durch Saarburg in einer

in einer weihnachtlich geschmückten Kutsche!

Die Abfahrt erfolgt an der Bushaltestelle Les Sarrebourg

Cordeliers, außerhalb des Weihnachtszauberwaldes!

(Änderungen vorbehalten)

Mise à jour le 2023-10-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG