LA FORÊT MAGIQUE DE NOËL Place des Cordeliers Sarrebourg, 2 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Venez découvrir en famille ou entre amis, la nouvelle aventure de nos amis les gnomes ! Dans le sentier des boules géantes, vous partirez du pays de Sarrebourg jusqu’en Laponie, pour la première fois mise en lumière par les lanternes mosellanes.

Sur le sentier, un arbre aux contes et un chapiteau animé vous attendent.

Et ce n’est pas tout, au cœur du sentier des boules géantes, découvrez un marché mêlant artisanat et gastronomie. Illumination du sapin de Noël géant tous les jours à 17 h en présence du Père Noël jusqu’à 20 h.

Sur place également : un authentique carrousel, un grand orgue de foire et pleins d’autres surprises magiques !

Le sentier est accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, il est interdit à nos amis les animaux.

Un évènement « Noëls de Moselle ».

(sous réserve de modification). Tout public

Vendredi 2023-12-02 fin : 2023-12-27 . 0 EUR.

Place des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Come and discover the new adventure of our friends the gnomes! Follow the trail of giant balls from Sarrebourg to Lapland, illuminated for the first time by Moselle lanterns.

Along the way, a storytelling tree and an animated marquee await you.

And that’s not all: in the heart of the Giant Balls Trail, discover a market combining crafts and gastronomy. The giant Christmas tree is lit every day at 5 p.m., with Santa Claus on hand until 8 p.m.

Also on site: an authentic carousel, a large fairground organ and lots of other magical surprises!

The trail is accessible to strollers and people with reduced mobility, but is off-limits to our animal friends.

A « Noëls de Moselle » event.

(subject to change)

¡Ven a descubrir la nueva aventura de nuestros amigos los gnomos! Siga el rastro de bolas gigantes desde Sarrebourg hasta Laponia, iluminado por primera vez por las linternas del Mosela.

Por el camino, le esperan un árbol de cuentos y una carpa animada.

Y eso no es todo: en el corazón de la Ruta de las Bolas Gigantes, descubra un mercado que combina artesanía y gastronomía. El árbol de Navidad gigante se ilumina todos los días a las 17:00 h, y Papá Noel estará presente hasta las 20:00 h.

También encontrará un auténtico tiovivo, un gran órgano de feria y muchas otras sorpresas mágicas

El recorrido es accesible para cochecitos de niños y personas con movilidad reducida, pero no para nuestros amigos los animales.

Un acontecimiento de la « Navidad del Mosela ».

(sujeto a cambios)

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden das neue Abenteuer unserer Freunde, der Gnome! Auf dem Pfad der Riesenkugeln reisen Sie vom Saarburger Land bis nach Lappland, das zum ersten Mal von den Mosellaner Laternen beleuchtet wird.

Auf dem Pfad erwarten Sie ein Märchenbaum und ein animiertes Zirkuszelt.

Und das ist noch nicht alles: Im Herzen des Pfades der Riesenkugeln können Sie einen Markt entdecken, der Kunsthandwerk und Gastronomie miteinander verbindet. Der riesige Weihnachtsbaum wird täglich um 17 Uhr in Anwesenheit des Weihnachtsmanns bis 20 Uhr beleuchtet.

Außerdem vor Ort: ein echtes Karussell, eine große Jahrmarktsorgel und viele andere magische Überraschungen!

Der Pfad ist für Kinderwagen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich, für unsere tierischen Freunde ist er tabu.

Eine Veranstaltung von « Noëls de Moselle ».

(Änderungen vorbehalten)

