CONCERT EN PLEIN AIR BACK TO DISCO Place des Cordeliers Sarrebourg, 21 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Envie de repartir dans les années disco ? Rendez-vous à Sarrebourg pour 2h de spectacle avec les meilleurs tubes de cette époque ! Première partie dès 18h30 avec le groupe What’s up. Restauration sur place. Tout public

Vendredi 2023-07-21 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-21 23:00:00. 0 EUR.

Place des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Fancy a trip back to the disco years? Join us in Sarrebourg for a 2-hour show featuring the best hits of the era! Opening act at 6.30pm: the band What’s up. Catering on site

¿Le apetece un viaje a los años de la música disco? Únase a nosotros en Sarrebourg para disfrutar de un espectáculo de 2 horas con los mejores éxitos de la época Apertura a las 18.30 h con el grupo What’s up. Catering in situ

Lust, sich wieder in die Disco-Jahre zu versetzen? Dann treffen Sie sich in Saarburg zu einer zweistündigen Show mit den besten Hits aus dieser Zeit! Erster Teil ab 18:30 Uhr mit der Gruppe What’s up. Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-06-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG