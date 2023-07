FÊTE NATIONALE : PRISE D’ARMES ET DÉFILÉ MILITAIRE place des Cordeliers Sarrebourg, 14 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Une prise d’armes et un défilé militaire du 1er Régiment d’Infanterie se dérouleront place des Cordeliers en ce jour de fête nationale !. Tout public

Vendredi 2023-07-14 11:00:00 fin : 2023-07-14 12:00:00. 0 EUR.

place des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



A parade and a military parade of the 1st Infantry Regiment will take place on the Place des Cordeliers on this National Day!

Un desfile militar y un desfile del 1er Regimiento de Infantería tendrán lugar en la Place des Cordeliers con motivo de esta Fiesta Nacional

An diesem Nationalfeiertag finden auf dem Place des Cordeliers eine Waffenübernahme und eine Militärparade des 1. Infanterie-Regiments statt!

