NOËLS DE MOSELLE CONTÉS À SARREBOURG Place des Cordeliers – forêt magique Sarrebourg, 2 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Au cœur de la forêt magique, petits et grands peuvent découvrir six légendes de Noël, plus féeriques les unes que les autres, dans un espace dédié autour d’un sapin.

Chaque légende dure un quart d’heure environ.

Cette animation est proposée par le département de la Moselle, dans le cadre de « Noëls de Moselle ».. Tout public

Vendredi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-27 20:00:00. 0 EUR.

Place des Cordeliers – forêt magique

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



In the heart of the magic forest, young and old alike can discover six Christmas legends, each more enchanting than the last, in a dedicated area around a Christmas tree.

Each legend lasts around 15 minutes.

This event is organized by the Moselle département as part of the « Noëls de Moselle » program.

En el corazón del bosque mágico, grandes y pequeños podrán descubrir seis leyendas navideñas, cada una más encantadora que la anterior, en un espacio dedicado alrededor de un árbol de Navidad.

Cada leyenda dura unos 15 minutos.

Esta manifestación está organizada por el departamento del Mosela en el marco del programa « Noëls de Moselle ».

Im Herzen des Zauberwaldes können Groß und Klein sechs Weihnachtslegenden, eine märchenhafter als die andere, in einem eigenen Bereich um einen Tannenbaum herum entdecken.

Jede Legende dauert etwa eine Viertelstunde.

Diese Animation wird vom Département Moselle im Rahmen von « Noëls de Moselle » angeboten.

Mise à jour le 2023-11-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG