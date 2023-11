Marché de Noël 2023 Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure, 9 décembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

25ème édition du marché de Noël avec de nombreux exposants, créateurs, artisans, produits locaux ou régionaux, et beaucoup d’idées pour de jolis cadeaux…. Animations, tombola. Buvette, restauration rapide….

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place des Cordeliers Salle de Fêtes

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



25th edition of the Christmas market with numerous exhibitors, designers, craftsmen, local and regional products, and lots of ideas for beautiful gifts…. Entertainment, tombola. Refreshment bar, fast food?

25ª edición del mercado navideño, con numerosos expositores, diseñadores, artesanos, productos locales y regionales, y muchas ideas para hacer bonitos regalos… Animación, tómbola. Bar de refrescos, comida rápida..

ausgabe des Weihnachtsmarktes mit zahlreichen Ausstellern, Designern, Kunsthandwerkern, lokalen und regionalen Produkten und vielen Ideen für schöne Geschenke? Animationen, Tombola. Getränkestand, Schnellimbiss?

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche