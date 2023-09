Spectacle Jeune Public « Le Rêve d’Inoë » Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure, 6 décembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Aojin est un conteur et joueur étonnant. Venu du Japon, il parle peu et aime raconter le rêve de son amie Inoe avec tout son corps. Il n’a qu’à s’endormir et le voilà entrainé dans les sursauts du rêve….

2023-12-06 11:00:00 fin : 2023-12-06 11:30:00. EUR.

Place des Cordeliers Salle des Fetes

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Aojin is an amazing storyteller and player. Originally from Japan, he speaks very little and loves to tell his friend Inoe’s dream with his whole body. All he has to do is fall asleep, and he’s drawn into the dream’s jolts…

Aojin es un narrador y jugador increíble. Originario de Japón, habla muy poco y le gusta contar el sueño de su amigo Inoe con todo su cuerpo. Sólo tiene que quedarse dormido y se ve arrastrado al sueño…

Aojin ist ein erstaunlicher Geschichtenerzähler und Spieler. Er kommt aus Japan, spricht wenig und liebt es, den Traum seiner Freundin Inoe mit seinem ganzen Körper zu erzählen. Er braucht nur einzuschlafen und schon wird er in die Zuckungen des Traums hineingezogen…

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche