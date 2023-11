Orchestre d’harmonie d’Annonay Place des cordeliers ANNONAY Catégorie d’Évènement: Annonay Orchestre d’harmonie d’Annonay Place des cordeliers ANNONAY, 16 décembre 2023, ANNONAY. Orchestre d’harmonie d’Annonay Samedi 16 décembre, 18h00 Place des cordeliers Concert de fin d’année. Place des cordeliers Place des Cordeliers , 07100 ANNONAY ANNONAY Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Annonay Autres Lieu Place des cordeliers Adresse Place des Cordeliers , 07100 ANNONAY Ville ANNONAY Lieu Ville Place des cordeliers ANNONAY latitude longitude 45.240616;4.67256

Place des cordeliers ANNONAY https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annonay/