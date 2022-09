Rencontres Parlons Architecture Place des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Rencontres Parlons Architecture 30 septembre – 2 octobre Place des Cordeliers

Entrée libre, sauf cinéma

Rencontres, échanges, expos, ateliers, ciné-archi, parcours dansé, concours photos …autour de l’architecture / du 30 sept. au 2 octobre / ALBI Place des Cordeliers Place de l’Amitié entre les peuples, albi Albi 81000 Tarn Occitanie Le week-end Parlons Architecture met à l’honneur l’architecture … pour et avec vous, curieux ou amoureux de l’architecture … petits et grands … habitants et citoyens qui vous interrogez sur les nouvelles façons d’habiter et sur le devenir de nos villes, tout en étant attentif et soucieux de la préservation nos ressources. … Cette quatrième édition de Parlons Architecture s’intéresse à l’existant et à sa transformation, à la façon dont nous pouvons le réinvestir, le valoriser, l’adapter, plutôt que systématiquement reconstruire plus loin. Réinvestir, réemployer, réhabiliter est-ce un acte de bon sens, est-ce un moyen de lutter contre l’étalement urbain à l’heure où l’on parle d’économiser les terres agricoles ? Dans une dimension festive, artistique, pédagogique et de partage, Parlons Architecture regroupe de nombreux partenaires sensibles à notre cadre de vie, à la culture architecturale, à l’espace, aux équilibres, aux matériaux, … Parlons Architecture, des rencontres co-organisées par le CAUE du Tarn et la Fédération des Architectes du Tarn. Parlons Architecture

