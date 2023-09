Semaine européenne du développement durable : À la rencontre des acteurs de la préservation de l’eau. Place des Coquets Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Semaine européenne du développement durable : À la rencontre des acteurs de la préservation de l'eau. Vendredi 22 septembre, 14h00 Place des Coquets Entrée libre, gratuit. Mon P'tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Un stand de dégustation d’eaux et de sensibilisation au cycle de l’eau animé par les animateurs de la Métropole Rouen Normandie L’exposition du Pavillon des Transitions de la Métropole Rouen Normandie

« L’eau au cœur de la science » sera présentée au public en accès libre en salle du Conseil à l’hôtel de ville, du lundi 18 septembre à 17h30 au jeudi 21 septembre (journée complète jusqu’à 18h). Pour retrouver le programme complet : https://www.montsaintaignan.fr/sites/default/files/upload/evenements/programme_semaine_dd_2023.pdf

Pour retrouver le programme complet des semaines européennes du développement durable organisées sur le territoire métropolitain : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable Place des Coquets 76130 Mont-Saint-Aignan

2023-09-22T14:00:00+02:00 – 2023-09-22T17:00:00+02:00

Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime

