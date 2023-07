Concert Umlaut Big Band Place des Coopérateurs Eymoutiers, 18 juillet 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Le Umlaut Big Band est un orchestre de quatorze musicien.nes qui, depuis 2011, sous l’impulsion de Pierre-Antoine Badaroux, explore à la fois le répertoire historique des Big Bands (1920-1940) à partir d’archives sonores et manuscrites rares, celles de Mary Lou Williams, Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Carter et d’autres artistes américains ou européens, et aussi un répertoire de création plus contemporain avec des commandes à des compositeurs ayant un rapport intime avec le jazz, tels que

Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler et Joel Grip. Ils ont ainsi développé un répertoire de plus de 200 morceaux et sorti 5 albums en 10 ans..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 23:00:00. .

Place des Coopérateurs

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Umlaut Big Band is an orchestra of fourteen musicians which, since 2011, under the impetus of Pierre-Antoine Badaroux, has been exploring both the historical Big Band repertoire (1920-1940) based on rare sound and manuscript archives, such as those of Mary Lou Williams, Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Carter and other American and European artists, and a more contemporary creative repertoire with commissions to composers with an intimate relationship with jazz, such as

Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler and Joel Grip. They have developed a repertoire of over 200 pieces and released 5 albums in 10 years.

La Umlaut Big Band es una orquesta de catorce músicos que, desde 2011, bajo la dirección de Pierre-Antoine Badaroux, explora tanto el repertorio histórico de Big Band (1920-1940) a partir de archivos sonoros y manuscritos raros -los de Mary Lou Williams, Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Carter y otros artistas estadounidenses y europeos- como un repertorio creativo más contemporáneo con encargos a compositores con una íntima relación con el jazz, como

Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler y Joel Grip. Han desarrollado un repertorio de más de 200 piezas y publicado 5 álbumes en 10 años.

Die Umlaut Big Band ist ein vierzehnköpfiges Orchester, das seit 2011 unter der Leitung von Pierre-Antoine Badaroux sowohl das historische Repertoire der Big Bands (1920-1940) anhand seltener Tonaufnahmen und Manuskripte von Mary Lou Williams, Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington, Benny Carter und anderen amerikanischen und europäischen Künstlern erforscht, als auch ein zeitgenössischeres kreatives Repertoire mit Aufträgen an Komponisten, die eine enge Beziehung zum Jazz haben, wie z.B

Alexander Von Schlippenbach, Jean-Luc Guionnet, Axel Dörner, Bertrand Denzler und Joel Grip. Auf diese Weise haben sie ein Repertoire von über 200 Stücken entwickelt und in 10 Jahren 5 Alben veröffentlicht.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Portes de Vassivière