Marché du samedi – Place des Clercs Place des Clercs, 1 janvier 2023, Valence.

Venez retrouver tout vos produits frais et locaux sur le plus grand marché de la semaine, avec sa centaine d’exposants ! Faites votre marché et profitez des terrasses de café environnantes pour profiter de la bonne ambiance aux airs de Provence..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place des Clercs

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and find all the fresh and local products you’ll need at the biggest market of the week, with around a hundred stalls! Fill your baskets and enjoy the outdoor seating areas in front of the nearby cafés to embrace the great atmosphere of Provence.

Venga a buscar todos los productos frescos y locales en el mayor mercado de la semana, con su centenar de expositores Haga sus compras y aproveche las terrazas de los cafés de los alrededores para disfrutar del buen ambiente de la Provenza.

Lebensmittelmarkt

Mise à jour le 2023-02-08 par Valence Romans Tourisme