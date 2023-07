Les jeudis de juillet – Spectacle Les Gaspards Place des Clercs Montélimar, 20 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

L’association Hello Montelo anime les places du centre-ville durant le mois de juillet ! C’est une série de soirées inoubliables qui auront lieu au cœur de notre magnifique centre-ville !.

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 . .

Place des Clercs

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Hello Montelo association is bringing the city center squares to life in July! A series of unforgettable evenings will take place in the heart of our magnificent town center!

La asociación Hello Montelo anima las plazas del centro de la ciudad durante el mes de julio Una serie de veladas inolvidables tendrán lugar en el corazón de nuestro magnífico centro

Der Verein Hello Montelo belebt im Juli die Plätze im Stadtzentrum! Es wird eine Reihe von unvergesslichen Abenden im Herzen unseres wunderschönen Stadtzentrums stattfinden!

Mise à jour le 2023-07-13 par Montélimar Tourisme Agglomération