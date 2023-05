Festival : Lacanau Endless Summer / Broken Back, Miel de Montagne et Camille Esteban 25€ Place des cirques, 21 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Au programme du Lacanau Endeless Summer

3 jours de musique

2 pieds dans le sable

1 été sans fin

Broken Back

Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk

lumineuse, le jeune artiste « indie-alternative » originaire de Bretagne Broken Back part

alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. Les choses continuent de

s’emballer, le rêve de se tisser : des centaines de concerts aux quatre coins du monde, une

nomination aux victoires de la musique, un premier album disque d’or en France et platine

à l’international… En 2023, ses tubes solaires résonnent à nouveau dans nos oreilles.

Nouvel album, nouvelle tournée : aucun doute… le jeune Broken… is Back !

Miel de Montagne

Miel de Montagne se révèle avec des productions électroniques teintées de pop. Il chante

la vie simple, celle qu’il mène à la campagne avec ses parents,.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 00:00:00. .

Place des cirques Plage Nord

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the program of the Lacanau Endeless Summer

3 days of music

2 feet in the sand

1 endless summer

Broken Back

Spotted on the networks in 2014 when he was piling up millions of listens with his luminous

the young « indie-alternative » artist from Brittany, Broken Back immediately went on the road

immediately hit the road to meet his audience. Things continue to

the dream to be woven: hundreds of concerts in the four corners of the world, a nomination with the

a nomination to the victories of the music, a first album gold disc in France and platinum

in the international… In 2023, his solar hits resound again in our ears.

New album, new tour : no doubt… the young Broken… is Back !

Mountain Honey

Miel de Montagne reveals himself with electronic productions tinged with pop. He sings

the simple life, the one he leads in the country with his parents,

En el programa del Verano sin fin de Lacanau

3 días de música

2 pies en la arena

1 verano sin fin

Espalda rota

Visto en las redes en 2014 cuando acumulaba millones de escuchas con su folk pop luminoso

con su folk pop luminoso, el joven artista « indie-alternativo » de Bretaña, Broken Back

se lanzó inmediatamente a la carretera para encontrarse con su público. Las cosas siguen

las cosas siguen viento en popa: cientos de conciertos por todo el mundo, una nominación a los

una nominación a las Victoires de la Musique, un primer álbum que fue disco de oro en Francia y de platino

platino internacional… En 2023, sus soleados éxitos volverán a sonar en nuestros oídos.

Nuevo álbum, nueva gira: no hay duda… ¡el joven Broken… ha vuelto!

Miel de Montagne

Miel de Montagne se revela con producciones electrónicas teñidas de pop. Canta sobre

la vida sencilla que lleva en el campo con sus padres,

Das Programm des Lacanau Endeless Summers

3 Tage voller Musik

2 Füße im Sand

1 endloser Sommer

Broken Back

Er wurde 2014 in den Netzwerken entdeckt, als er mit seinem Folk-Pop Millionen von Hörern erreichte

der junge, aus der Bretagne stammende Indie-Alternative-Künstler Broken Back machte sich auf den Weg, um

und machte sich sofort auf den Weg, um sein Publikum zu treffen. Die Dinge gehen weiter

hunderte von Konzerten auf der ganzen Welt, eine Auszeichnung mit dem Titel « Soul Victims of the World » und eine Auszeichnung mit dem Titel « Soul Victims of the World »

nominierung bei den Victoires de la Musique, ein erstes Album, das in Frankreich mit Gold und in Frankreich mit Platin ausgezeichnet wurde

im Ausland. Im Jahr 2023 werden seine Sonnenhits wieder in unseren Ohren klingen.

Neues Album, neue Tournee: Kein Zweifel… der junge Broken… is Back!

Miel de Montagne

Miel de Montagne offenbart sich mit elektronischen Produktionen, die von Pop gefärbt sind. Er singt

das einfache Leben, das er mit seinen Eltern auf dem Land führt,

