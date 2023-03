« La Cour des Miracles » Place des Cirques Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère . Comédie musicale présentée par le Cirque musical, « La Cour des Miracles ». L’histoire se passe en 1491 époque où la souveraineté des marchands de Paris est ébranlée par les bohémiens et les voleurs.

Venez découvrir ce spectacle le samedi 15 et dimanche 16 juillet à 15h30 et 20h30, à la Place des Cirques au Pouldu. mairie@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 53 90 Place des Cirques Place de l’Océan Clohars-Carnoët

