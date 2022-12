Salon vintage Place des Cirques 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Tout le week-end, vivez au rythme des 50's !! Exposition de voitures et motos américaines

Stands : prêt à porter, mobilier, fripes, éco, vinyles…

Concerts :

– Légends Trio : le samedi de 15h30 à 17h30

– American Music Legends : le dimanche de 15h30 à 16h30 Bar et restauration sur place

