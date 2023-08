Café-Kuchen des vieilles calandres place des cigognes Ostheim, 17 septembre 2023, Ostheim.

Ostheim,Haut-Rhin

Venez déguster le café du torréfacteur de Bergheim, sur la place centrale du village d’Ostheim, accompagné des délicieuses pâtisseries de l’association des vieilles calandres..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. 0 EUR.

place des cigognes

Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy coffee from the Bergheim roaster in Ostheim’s central village square, accompanied by delicious pastries from the Association des Vieilles Calandres.

Venga a disfrutar de un café del tostador Bergheim, en la plaza central del pueblo de Ostheim, acompañado de deliciosos pasteles de la Association des vieilles calandres.

Genießen Sie den Kaffee der Kaffeerösterei Bergheim auf dem zentralen Dorfplatz von Ostheim, begleitet von den köstlichen Backwaren des Vereins der alten Kalander.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr