Bourse aux plantes – Le marché des jardiniers Place des Chênes Tréguidel Tréguidel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tréguidel

Bourse aux plantes – Le marché des jardiniers Place des Chênes, 9 avril 2023, Tréguidel Tréguidel. Bourse aux plantes – Le marché des jardiniers Le Bourg Place des Chênes Tréguidel Côtes dArmor Place des Chênes Le Bourg

2023-04-09 09:00:00 – 2023-04-09 18:00:00

Place des Chênes Le Bourg

Tréguidel

Côtes dArmor Tréguidel . Vente de plantes, plants, outils, livres, graines… A10h30 cnte nature pour enfants, à 11h30 apéro musical, à 15h conférence. Exposition photo de Gildas Poulouin « La nature au plus près ». Buvette, crêpes et galettes saucisses. Présence du four à pain mobile « Levain se lève » . Organisé par l’association le Contrevent. leptitbarprog@gozmail.bzh http://lecontrevent.log.bzh/ Place des Chênes Le Bourg Tréguidel

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Tréguidel Autres Lieu Tréguidel Adresse Tréguidel Côtes dArmor Place des Chênes Le Bourg Ville Tréguidel Tréguidel Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Place des Chênes Le Bourg Tréguidel

Tréguidel Tréguidel Tréguidel Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguidel treguidel/

Bourse aux plantes – Le marché des jardiniers Place des Chênes 2023-04-09 was last modified: by Bourse aux plantes – Le marché des jardiniers Place des Chênes Tréguidel 9 avril 2023 Côtes-d’Armor Le Bourg Place des Chênes Tréguidel Côtes dArmor Place des Chênes Tréguidel Tréguidel

Tréguidel Tréguidel Côtes dArmor