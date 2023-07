MARCHÉ DES ARTISANS D’ART Place des Charrons Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Un marché d’artisans d’art sous barnum individuel.

27 artisans d’art professionnels du Grand Est présenteront leurs oeuvres et leur savoir-faire dans les métiers du bois, du fer, de la vannerie, du verre, de la broderie et de la céramique.

Pour découvrir les artisans : https://www.facebook.com/Courants-dArts-110517091655444. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

Place des Charrons Quartier Outre-Seille

Metz 57000 Moselle Grand Est



An arts and crafts market under an individual barnum.

27 professional craftsmen from the Grand Est will be showcasing their work and skills in wood, iron, basketry, glass, embroidery and ceramics.

To discover the artisans: https://www.facebook.com/Courants-dArts-110517091655444

Un mercado de artesanía bajo una carpa individual.

27 artesanos profesionales de la región del Gran Este expondrán sus trabajos y conocimientos en madera, hierro, cestería, vidrio, bordado y cerámica.

Para saber más sobre los artesanos: https://www.facebook.com/Courants-dArts-110517091655444

Ein Kunsthandwerkermarkt unter einem individuellen Zeltdach.

27 professionelle Kunsthandwerker aus dem Grand Est werden ihre Werke und ihr Know-how in den Bereichen Holz, Eisen, Korbflechterei, Glas, Stickerei und Keramik präsentieren.

Um die Kunsthandwerker zu entdecken: https://www.facebook.com/Courants-dArts-110517091655444

