Fête nationale et Cuisines du Monde Place des Charmilles Savonnières, 14 juillet 2023, Savonnières.

Savonnières,Indre-et-Loire

La cérémonie commencera avec la revue des sapeurs-pompiers, la Fête Nationale sera célébrée avec l’Ensemble musical de la Confluence suivie du verre de l’amitié. Ensuite les restaurateurs saponariens vous accueilleront pour le marché « Cuisines du monde ». Le feu d’artifice clôturera la soirée..

Vendredi 2023-07-14 17:00:00 fin : 2023-07-14 00:00:00. EUR.

Place des Charmilles

Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The ceremony will begin with a review of the fire department, and the Fête Nationale will be celebrated with the Ensemble musical de la Confluence, followed by a glass of friendship. Afterwards, Sapon?s restaurateurs will welcome you to the « Cuisines du Monde » market. A fireworks display brings the evening to a close.

La ceremonia comenzará con una revista a cargo de los bomberos, y la Fiesta Nacional se celebrará con el Ensemble musical de la Confluence, seguido de una copa de amistad. A continuación, los restauradores de Sapon le darán la bienvenida al mercado « Cuisines du Monde ». Los fuegos artificiales pondrán el broche final a la velada.

Die Zeremonie beginnt mit der Revue der Feuerwehr, der Nationalfeiertag wird mit dem Ensemble musical de la Confluence gefeiert, gefolgt von einem Glas der Freundschaft. Anschließend laden die Gastronomen von Saponariens Sie zum Markt « Cuisines du monde » ein. Der Abend wird mit einem Feuerwerk abgerundet.

Mise à jour le 2023-07-11 par Tours Val de Loire Tourisme