Village de Noël Place des Centuries Salon-de-Provence, 23 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Direction le grand Nord avec le village de Noël ! La Place des Centuries se plonge dans un univers merveilleux avec des spectacles pour le jeune public..

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Place des Centuries

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Head for the Far North with the Christmas Village! Place des Centuries plunges into a wonderful world with shows for young audiences.

¡Diríjase al lejano norte con el pueblo de Navidad! La Place des Centuries se sumerge en un mundo maravilloso con espectáculos para el público infantil.

Gehen Sie mit dem Weihnachtsdorf in den hohen Norden! Der Place des Centuries taucht mit Aufführungen für das junge Publikum in eine wunderbare Welt ein.

