Fête de la Musique à Foucarmont Place des Cateliers, 23 juin 2023, Foucarmont.

Foucarmont,Seine-Maritime

Rendez-vous Place des Cateliers.

Retrouvez plusieurs chanteurs et/ou groupes pour une soirée autour de musiques variées.

Infos : Magasin Christophe FLEURS – 09 74 56 16 15

Proposée par l’Union commerciale et artisanale de Foucarmont.

2023-06-23 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-23 23:30:00. .

Place des Cateliers

Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie



Rendezvous at Place des Cateliers.

Meet several singers and/or groups for an evening of varied music.

Infos : Christophe FLEURS store – 09 74 56 16 15

Proposed by the Commercial and Artisanal Union of Foucarmont

Encuentro en la Place des Cateliers.

Únase a varios cantantes y/o grupos para una velada de música variada.

Información: tienda Christophe FLEURS – 09 74 56 16 15

Propuesto por el Sindicato Comercial y Artesanal de Foucarmont

Treffpunkt: Place des Cateliers.

Treffen Sie mehrere Sänger und/oder Gruppen für einen Abend rund um verschiedene Musikrichtungen.

Infos: Geschäft Christophe FLEURS – 09 74 56 16 15

Angeboten von der Union commerciale et artisanale de Foucarmont (Handels- und Handwerkerverband von Foucarmont)

