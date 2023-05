Visite guidée : Au temps de la reine Jeanne d’Albret, par la Cie Des Écharpes Blanches Place des Casernes, 26 août 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

» An de Grâce 1571, cela fait deux ans que la cité de Navarrenx a subi un terrible siège de la part de l’Armée Catholique du Roi de France. Le Baron d’Arros, chef Protestant de la Reine Jeanne d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a su repousser l’envahisseur ! Le Béarn Protestant et Indépendant est toujours vivant ! Mais pour combien de temps ? Le Baron se fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre la cité… c’est à vous de jouer ! Rdv à la porte St Antoine de la cité pour 17h30 pétante !! Là vous attendrons les Officiers qui vous mèneront sur et sous les remparts ! Qui sait si les Espagnols ou les Français ne retenteront point de faire assaut sur la ville… Prêt pour un bond de 450ans en arrière ?.

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . .

Place des Casernes Porte Saint-Antoine

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« It’s been two years since the city of Navarrenx was subjected to a terrible siege by the Catholic Army of the King of France. Baron d’Arros, Queen Jeanne d’Albret’s Protestant leader, led 500 white-scarfed soldiers to repel the invaders! Protestant and independent Béarn is still alive! But for how long? The Baron is getting on in years, and there are only a handful of soldiers left to defend the city… it’s up to you! Meet at the city’s Porte St Antoine at 5:30 p.m. sharp! That’s where the officers will be waiting to take you on and under the ramparts! Who knows whether the Spanish or the French will try to storm the city again… Ready for a 450-year leap back in time?

« Hace dos años que la ciudad de Navarrenx sufrió un terrible asedio por parte del ejército católico del rey de Francia. ¡El barón d’Arros, líder protestante de la reina Juana de Albret, dirigió a 500 soldados vestidos con pañuelos blancos para repeler a los invasores! El Béarn protestante e independiente sigue vivo ¿Pero por cuánto tiempo? El Barón ya tiene sus años y sólo quedan unos pocos soldados para defender la ciudad… ¡depende de ti! Reúnanse en la Porte St Antoine de la ciudad a las 17:30 en punto Allí le esperarán los oficiales para llevarle bajo las murallas Quién sabe si los españoles o los franceses intentarán asaltar de nuevo la ciudad… ¿Listo para dar un salto atrás 450 años?

« Im Jahre 1571, dem Jahr des Herrn, ist es zwei Jahre her, dass die Stadt Navarrenx einer schrecklichen Belagerung durch die katholische Armee des Königs von Frankreich ausgesetzt war. Baron d’Arros, der protestantische Anführer von Königin Jeanne d’Albret, führte 500 Soldaten mit weißer Schärpe an und konnte die Invasoren zurückschlagen! Das protestantische und unabhängige Béarn ist noch am Leben! Aber wie lange noch? Der Baron wird alt und es gibt nur noch eine Handvoll Soldaten, die die Stadt verteidigen… es liegt an Ihnen! Wir treffen uns um Punkt 17:30 Uhr am Tor St. Antoine in der Stadt! Dort werden die Offiziere auf Sie warten, die Sie auf und unter die Stadtmauer führen werden! Wer weiß, ob die Spanier oder Franzosen es nicht doch noch einmal versuchen werden, die Stadt zu stürmen? Sind Sie bereit für einen Sprung um 450 Jahre in die Vergangenheit?

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Béarn des Gaves