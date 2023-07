Soirée italienne Place des Casernes Navarrenx, 22 juillet 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Passez une soirée en Italie sans quitter Navarrenx !

La Pizzeria des remparts organise un repas italien..

2023-07-22

Place des Casernes

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Spend an evening in Italy without leaving Navarrenx!

Pizzeria des remparts organizes an Italian meal.

¡Pase una velada en Italia sin salir de Navarrenx!

La Pizzeria des Remparts organiza una cena italiana.

Verbringen Sie einen Abend in Italien, ohne Navarrenx zu verlassen!

Die Pizzeria des remparts organisiert ein italienisches Essen.

