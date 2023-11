DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS – SAINT NICOLAS ET LES JEUX OLYMPIQUES place des Carmes Lunéville, 3 décembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Organisé par la Ville de Lunéville et l’Office des Fêtes.

Thème 2023 : Saint-Nicolas et les Jeux Olympiques

Défilé – départ place des Carmes à 16h30

Feu d’artifice – avenue de Lattre de Tassigny à 18h30. Tout public

Dimanche 2023-12-03 16:30:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

place des Carmes

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Organized by the City of Lunéville and the Office des Fêtes.

2023 theme: Saint-Nicolas and the Olympic Games

Parade? departs Place des Carmes at 4:30 p.m

Fireworks ? avenue de Lattre de Tassigny at 6:30 p.m

Organizado por la Ciudad de Lunéville y la Oficina de Fiestas.

Tema 2023: Saint-Nicolas y los Juegos Olímpicos

Desfile ? salida de la Place des Carmes a las 16.30 h

Fuegos artificiales ? avenida de Lattre de Tassigny a las 18.30 h

Organisiert von der Stadt Lunéville und dem Office des Fêtes.

Thema 2023: Saint-Nicolas und die Olympischen Spiele

Parade ? Start am Place des Carmes um 16:30 Uhr

Feuerwerk ? avenue de Lattre de Tassigny um 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS