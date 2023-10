SOIRÉE HALLOWEEN Place des Capucins Wisembach, 4 novembre 2023, Wisembach.

Wisembach,Vosges

Soirée organisée par l’Association Les Carfeuillats avec un parcours de l’horreur et diverses animations. Petite restauration et buvette sur place. Bûcher de la sorcière à 22h.. Tout public

Samedi 2023-11-04 17:30:00 fin : 2023-11-04 23:00:00. 0 EUR.

Place des Capucins

Wisembach 88520 Vosges Grand Est



Evening organized by the Association Les Carfeuillats, with a horror trail and various activities. Snacks and refreshments on site. Witch bonfire at 10pm.

Velada organizada por la Asociación Les Carfeuillats, con un recorrido de terror y diversas actividades. Aperitivos y refrescos in situ. Hoguera de brujas a las 22:00 h.

Von der Association Les Carfeuillats organisierter Abend mit einem Horrorparcours und verschiedenen Animationen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Hexenverbrennung um 22 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES