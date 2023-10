Patrimoine résilient Place des Capucins Bordeaux, 18 octobre 2023, Bordeaux.

Patrimoine résilient Mercredi 18 octobre, 14h00 Place des Capucins Sans inscription

Venez découvrir et comprendre la fragilité des immeubles en pierre et les travaux d’entretien du cours de la Marne en compagnie de Sébastien Landois, salarié de Laroche Restauration et Isabelle Ducos, architecte à Bordeaux Métropole.

Place des Capucins place des capucins bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T15:00:00+02:00

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T15:00:00+02:00

Bordeaux Métropole