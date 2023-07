Cyclo-visite : Une histoire du « Care » – Les soignantes bordelaises Place des Capucins Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Cyclo-visite : Une histoire du « Care » – Les soignantes bordelaises Samedi 16 septembre, 10h00 Place des Capucins Gratuit. Entrée libre. Prévoir son vélo.

Depuis toujours, les femmes se consacrent au soin (care) des corps et des âmes de leurs proches. Tantôt cuisinière, infirmière, domestique, couturière ou nourrice, elles fournissent un travail gratuit et invisibilisé dans l’intimité de leur foyer.

Au XIXe siècle, les métiers du soin se professionnalisent et se masculinisent : les femmes jusqu’alors présentes à de nombreux postes sont cantonnées à occuper des fonctions dites « subalternes » et il leur faudra lutter pour affirmer leur légitimité à exercer dans le champ médical en tant que professionnelles de santé, notamment aux postes à plus forte reconnaissance sociale (médecin, chirurgien, neurologue…).

Si aujourd’hui, 85% de ces praticien.ne.s sont des femmes, le milieu médical reste pourtant fortement emprunt d’une culture sexiste et se fait le vecteur d’inégalités de traitement dans les soins dont bénéficient les usager.ère.s, selon leur genre, leur race et leur classe.

Alors que les luttes féministes invitent les femmes à reprendre le contrôle de leur corps, notamment à travers la dénonciation des violences gynécologiques, nous découvrirons quels ont été les apports des bordelaises dans le domaine du médico-social et le sort particulier que la médecine réserva à la condition féminine.

Place des Capucins Place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 98 92 83 09 https://www.instagram.com/bordeaux_detours/ Prenez votre vélo, et rendez-vous à la place des Capucins pour voyager au travers l’histoire des soignantes à Bordeaux. Vélo non fournis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:15:00+02:00

©Julie Perez