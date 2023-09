Théâtre – « Seul(s) en solo » Place des capucines Lapte, 29 septembre 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

Venez profiter du premier duo en solo avec Karim MENDIL, le tout mise en scène par Caroline BAL..

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

Place des capucines Théâtre Gérard Défour

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy the first solo duet with Karim MENDIL, directed by Caroline BAL.

Venga a disfrutar del primer dúo en solitario con Karim MENDIL, dirigido por Caroline BAL.

Genießen Sie das erste Solo-Duett mit Karim MENDIL, das Ganze unter der Regie von Caroline BAL.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire