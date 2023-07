Le Glap : Reconstitution historique : La folle épopée de l’arrivée de l’eau à Marseille Place des Capucines, 13001, Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Le Glap : Reconstitution historique : La folle épopée de l’arrivée de l’eau à Marseille Place des Capucines, 13001, Marseille Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Le Glap : Reconstitution historique : La folle épopée de l’arrivée de l’eau à Marseille Samedi 16 septembre, 10h30 Place des Capucines, 13001, Marseille Venir déguisé 12 Personnages en costume d’époque font revivre au fil des fontaines du parcours, (Fossati à Longchamp) la folle épopée de l’arrivée de l’eau à Marseille. Venez déguisés ! Place des Capucines, 13001, Marseille Place des Capucines, 13001, Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00 @JackyValero Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Place des Capucines, 13001, Marseille Adresse Place des Capucines, 13001, Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Place des Capucines, 13001, Marseille Marseille

Place des Capucines, 13001, Marseille Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/