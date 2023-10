Théâtre « Robert..tu m’aimes ? » Place des Cânes Saint-Pal-de-Chalencon, 25 novembre 2023, Saint-Pal-de-Chalencon.

Saint-Pal-de-Chalencon,Haute-Loire

Réservez votre soirée du samedi 25 novembre !

La compagnie TOURETRUC (La Tourette 42) présente une comédie de Jérôme Dubois. « Robert…tu m’aimes ? » A 2h30 Entrée : 8 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation conseillée au 04 71 61 34 69 -.

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

Place des Cânes salle d’animation rurale

Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Reserve your evening on Saturday November 25!

The TOURETRUC company (La Tourette 42) presents a comedy by Jérôme Dubois. « Robert…tu m’aimes? » At 2.30 pm Admission: 8 ?

Free for children under 12

Reservations recommended: 04 71 61 34 69 –

¡Haga su reserva para el sábado 25 de noviembre!

La compañía TOURETRUC (La Tourette 42) presenta una comedia de Jérôme Dubois. « Robert… ¿tu m’aimes? A las 14.30 h Entrada: 8 ?

Gratis para menores de 12 años

Se recomienda reservar en el 04 71 61 34 69 –

Reservieren Sie sich den Samstagabend, den 25. November!

Das Ensemble TOURETRUC (La Tourette 42) präsentiert eine Komödie von Jérôme Dubois. » Robert … liebst du mich? » Um 2.30 Uhr Eintritt: 8 ?

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Reservierung empfohlen unter 04 71 61 34 69 –

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron