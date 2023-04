Marché de Saint-Saturnin-lès-Avignon place des Cafés, 1 janvier 2023, Saint-Saturnin-lès-Avignon.

Une trentaine de commerçants sont présents au coeur du village pour faire vivre ce marché provençal..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

place des Cafés

Saint-Saturnin-lès-Avignon 84450 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



About thirty shopkeepers are present in the heart of the village to keep this Provencal market alive.

Una treintena de comerciantes están presentes en el corazón del pueblo para dar vida a este mercado provenzal.

Etwa dreißig Händler sind im Herzen des Dorfes vertreten, um diesen provenzalischen Markt am Leben zu erhalten.

Mise à jour le 2022-12-20 par Office de Tourisme Avignon Tourisme