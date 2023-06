CONCOURS DE PEINTURE RAPIDE À MARON Place des Bosquets Maron, 2 juillet 2023, Maron.

Maron,Meurthe-et-Moselle

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à venir peindre et dessiner sur le motif du patrimoine de la commune de MARON le dimanche 2 juillet 2023 à la salle Michel THIRION (après la place Charles de Gaulle, ancienne gare).

Les inscriptions seront ouvertes de 8h à 12h.

Vous aurez jusqu’à 16h pour réaliser une œuvre sur le motif en rapport avec le patrimoine de MARON.

La remise des prix aura lieu vers 18h.

Concours gratuit et ouvert à tous.

Pour plus de renseignement, visitez notre site internet ou contactez nous sur peinture-messein@orange.fr. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-02 . 0 EUR.

Place des Bosquets Salle Michel THIRION

Maron 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est



